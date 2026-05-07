Учредитель IT-компании "Пармалогика" заочно арестован за хищение 800 млн руб.

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы санкционировал заочный арест учредителя ООО "Пармалогика" Евгения Овчарова, обвиняемого в хищении бюджетных денег.

"В отношении Овчарова Евгения Борисовича избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации либо с момента его фактического задержания на территории РФ", - сообщили в пресс-службе Мосгорсуда.

По версии следствия, Овчаров и иные неустановленные лица обвиняются в хищении бюджетных денежных средств в размере свыше 800 млн рублей, выделенных Генеральной прокуратуре РФ на развитие ведомственного программного обеспечения.

По данным открытых источников, ООО "Пармалогика" - российский разработчик программного обеспечения на основе современных информационных технологий.

В настоящее время компания находится в процессе ликвидации и банкротства, процедура которых была инициирована в апреле 2025 года после резкого падения выручки и крупных судебных разбирательств, в том числе и с Генеральной прокуратурой. Арбитражный суд Москвы в конце 2024 года взыскал с ООО "Пармалогика" в пользу Генеральной прокуратуры РФ и ООО "Свенти" 914 млн рублей.