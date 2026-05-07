Липецкие власти опровергли информацию об угрозе взрыва в яслях из-за БПЛА

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что над региональным центром сбит беспилотник, пострадавших нет, а также опроверг слухи об угрозе взрыва из-за падения обломков рядом с яслями.

"В социальных сетях распространяется информация о падении обломков на территорию яслей, эвакуации детей и угрозе взрыва. Эти сообщения искажают факты. Фрагменты БПЛА обнаружены. На месте уже работают оперативные службы и специалисты. Территория оцеплена, все необходимые меры безопасности принимаются", - написал он в мессенджере.

Он подчеркнул, что угрозы для детей нет. "На время работы специалистов малышей организованно перевели в здание детского сада. Это стандартная мера предосторожности", - отметил Артамонов.

Все сигналы об обнаружении обломков оперативно отрабатываются экстренными службами.

