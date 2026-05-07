Военные РФ сообщили о попытке ВСУ атаковать объекты в районе Петербурга

Шесть украинских беспилотников летели через территорию Латвии, заявили в Минобороны России

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Минобороны РФ сообщило, что ВСУ в четверг пытались атаковать гражданскую инфраструктуру в районе Санкт-Петербурга, шесть украинских беспилотников находилось в воздушном пространстве Латвии, пять из них пропали с радаров на востоке республики.

"7 мая 2026 года ВСУ предприняли попытку террористической атаки объектов гражданской инфраструктуры в районе г. Санкт-Петербург. Около 03:20 мск средствами радиотехнической разведки 6-й гвардейской армии ВВС и ПВО Воздушно-космических сил России в воздушном пространстве Латвийской республики была обнаружена группа из шести БПЛА", - заявили в военном ведомстве.

Там сообщили, что одновременно в воздухе над территорией Латвии российскими средствами контроля воздушного пространства были выявлены два французских истребителя Rafale и два истребителя F-16.

"Около четырех часов утра отметки пяти из шести обнаруженных БПЛА пропали в районе города Резекне на востоке Латвии. Шестой БПЛА после входа в российское воздушное пространство в 4:41 мск был сбит российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Лихачево (78 км юго-восточнее Пскова)", - заявили российские военные.

"В результате проведенной экспертизы упавших обломков атаковавшая из воздушного пространства Латвии воздушная цель идентифицирована как БПЛА Ан-196 "Лютый" украинского производства", - сообщили в Минобороны РФ.