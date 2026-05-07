РФ не получала от Японии обращений об организации встреч высокого уровня

Москва рассмотрит их в случае поступления, заявила представитель МИД России Захарова

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - Москва пока не получала от Токио обращений об организации российско-японских встреч высокого уровня на "полях" международных мероприятий, рассмотрит их в случае поступления, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Со стороны официального Токио обращений об организации российско-японских встреч высокого уровня на "полях" международных мероприятий не поступало", - сказала она на брифинге в четверг.

"Разумеется, если мы получим такое обращение, они будут должным образом рассмотрены", - добавила Захарова.

По ее словам, РФ "еще раз подтверждает, что путь к возобновлению полноценного межгосударственного диалога откроется в случае, если японская сторона, японское руководство не на словах, а на деле откажется от нынешнего враждебного курса в отношении нашей страны".



