Минюст признал иноагентом Cyprus Daily News

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Минюст включил в реестр иностранных агентов пять человек и новостной ресурс Cyprus Daily News.

Изданию Cyprus Daily News вменили распространение контента иноагентов и нежелательных организаций, фейков о решениях и политике российских властей, выступления против СВО. "Владельцем ресурса является лицо, проживающее за пределами Российской Федерации и сотрудничающее с иностранным агентом", - отметило ведомство.

Иноагентами также признаны Андрей Агапов, ныне американский профессор биомедицинской инженерии Игорь Ефимов, активист Евгений Малюгин, общественный деятель Антон Михальчук и философ Михаил Эпштейн. Все они, по данным министерства, сейчас живут не в России.

По решениям Минюста из реестра в связи с ликвидацией исключены общество с ограниченной ответственностью "Честные выборы", Пензенский региональный общественный благотворительный фонд "Гражданский союз" и ООО "Первое антикоррупционное СМИ".