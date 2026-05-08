СЖР посчитал позорным решение о его исключении из Международной федерации журналистов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Союз журналистов России (СЖР) считает политически мотивированным решение о его окончательном исключении из Международной федерации журналистов (МФЖ).

"Союз журналистов России считает решение Международной федерации журналистов об окончательном исключении СЖР политически мотивированным, профессионально несостоятельным и позорным для организации, которая десятилетиями заявляла о себе как о защитнике журналистской солидарности", - говорится в заявлении СЖР, опубликованном на его сайте в пятницу.

В нем уточняется, что формальным поводом для этого решения стало открытие СЖР отделений в Запорожской и Херсонской областях в 2022 году.

"СЖР неоднократно разъяснял: эти отделения были созданы для обеспечения безопасности, физической и социальной защиты журналистов, редакторов, операторов, сотрудников СМИ, которые работают на этих территориях и нуждаются в профессиональной, организационной и правовой поддержке. Именно этим и должен заниматься профессиональный союз журналистов. (...) Бывшие украинские журналистские структуры в этих регионах фактически сразу же оставили своих бывших коллег без поддержки", - заявляет СЖР.

По мнению Союза, обвинение его в нарушении устава МФЖ "является циничной подменой понятий", так как "защита журналистов не может быть нарушением устава журналистской организации".

"СЖР расценивает действия МФЖ не как самостоятельное решение профессионального сообщества, а - в том числе - как результат грубого политического и финансового давления со стороны западноевропейских союзов", - говорится в заявлении.

СЖР обращает внимание на то, что вместо открытого профессионального обсуждения, рассмотрения позиции СЖР и прямого голосования по существу МФЖ "предпочла спрятаться за формальным тезисом о том, что СЖР якобы не воспользовался правом на апелляцию и не направил свою делегацию на всемирный Конгресс", в связи с чем было принято решение о его полном исключении из международной организации.

"Мы считаем, что данным решением МФЖ исключила не столько Союз журналистов России, сколько саму себя из пространства реальной международной журналистской солидарности", - говорится в заявлении.

В феврале 2023 года членство СЖР в МФЖ было приостановлено.

СЖР Союз журналистов России МФЖ Международная федерация журналистов
