Ограничения введены в аэропорту Пензы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Аэропорт Пензы временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщает Росавиация в своем канале в Мах.

"Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Эти меры необходимы для обеспечения безопасности полетов, добавили в Росавиации.

В свою очередь губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в своем канале в Мах, что в регионе введен режим "Беспилотная опасность", также временно ограничена работа мобильного интернета.

