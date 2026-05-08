РФ согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной и обмене пленными

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Россия согласилась на инициативу президента США Дональда Трампа о перемирии с Украиной с 9 по 11 мая и проведении с Киевом в этот период обмена пленными в формате "тысяча на тысячу", заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

"По поручению президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина подтверждаю приемлемость для российской стороны предложенной только что президентом США Дональдом Трампом инициативы, касающейся перемирия для обмена между Россией и Украиной военнопленными", - сказал он журналистам.

"Главное, что условлено произвести в период перемирия с 9 по 11 мая включительно обмен пленными по тысяче человек с каждой стороны", - сказал Ушаков.

Ушаков заметил, что "договоренность на этот счет достигнута в ходе наших телефонных контактов с администрацией президента США".

"Представители США, в свою очередь, находились на связи с Киевом", - добавил помощник российского президента.

Он подчеркнул, что эта инициатива "идет в развитие недавнего телефонного разговора президентов России и США, в котором лидеры особо подчеркнули, что наши страны были союзниками в годы Второй мировой войны, а также обсудили возможность перемирия на время празднования Дня Победы".

"Важно, что инициатива президента Трампа приурочена именно к 81-й годовщине Победы над нацизмом, нашему святому празднику", - добавил Ушаков.