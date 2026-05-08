Главы МИД РФ и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Ормузском проливе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова обсудил в пятницу по телефону с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом ситуацию в Ормузском проливе и вокруг него, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"С обеих сторон высказана позиция в пользу недопустимости возвращения к эскалации и необходимости продолжить ведущиеся дипломатические контакты с целью скорейшего достижения устойчивой долгосрочной договоренности по всем аспектам урегулирования кризиса", - отмечается в сообщении.

По данным МИД РФ, особо акцентировалась задача восстановления режима свободы судоходства в том виде, как он существовал до конца февраля. "Отмечена также целесообразность вернуться к усилиям по всеобъемлющей нормализации отношений между Ираном и арабскими монархиями на длительную перспективу", - говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что "с российской стороны была подтверждена готовность содействовать прогрессу на упомянутых направлениях с учетом интересов всех вовлеченных сторон".