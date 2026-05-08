Поиск

Главы МИД РФ и Саудовской Аравии обсудили ситуацию в Ормузском проливе

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лаврова обсудил в пятницу по телефону с главой МИД Саудовской Аравии Фейсалом Бен Фарханом Аль Саудом ситуацию в Ормузском проливе и вокруг него, сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

"С обеих сторон высказана позиция в пользу недопустимости возвращения к эскалации и необходимости продолжить ведущиеся дипломатические контакты с целью скорейшего достижения устойчивой долгосрочной договоренности по всем аспектам урегулирования кризиса", - отмечается в сообщении.

По данным МИД РФ, особо акцентировалась задача восстановления режима свободы судоходства в том виде, как он существовал до конца февраля. "Отмечена также целесообразность вернуться к усилиям по всеобъемлющей нормализации отношений между Ираном и арабскими монархиями на длительную перспективу", - говорится в сообщении.

В нем также подчеркивается, что "с российской стороны была подтверждена готовность содействовать прогрессу на упомянутых направлениях с учетом интересов всех вовлеченных сторон".

МИД РФ Сергей Лавров Иран Ормузский пролив Саудовская Аравия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

РФ согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной и обмене пленными

Что произошло за день: пятница, 8 мая

Авиасообщение на юге РФ планируется полностью восстановить в течение 2-3 дней

Путин назвал терактом удар Киева по ростовскому авиацентру

 Путин назвал терактом удар Киева по ростовскому авиацентру

Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

 Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

Росавиация отменила запрет на полеты на юг РФ

Минтранс сообщил, что полеты на юг РФ планируется возобновить после 15:00
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9328 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2124 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов