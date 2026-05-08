Токаев сообщил об интенсивной подготовке в Казахстане к визиту Путина

Объем торговли между РФ и Казахстаном по итогам года превысит $30 млрд долларов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Казахстане готовятся к визиту президента РФ Владимира Путина, который планируется в конце мая, сообщил казахстанский лидер Косым-Жомарт Токаев.

"Что касается сотрудничества между нашими странами, то мы интенсивно готовимся к вашему государственному визиту в конце мая. Вы знаете, за последние 20 лет 177 проектов только в области промышленной кооперации находились в проработке и 122 проекта были успешно выполнены буквально за последние пять лет", - сказал Токаев на встрече с Путиным в Москве.

Он отметил, что Россия является главным инвестором в экономику Казахстана. "Торговля успешно развивается, по итогам нынешнего года, согласно прогнозам, мы уверено перейдём отметку 30 млрд долларов", - уверен президент Казахстана.