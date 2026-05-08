Поиск

Токаев сообщил об интенсивной подготовке в Казахстане к визиту Путина

Объем торговли между РФ и Казахстаном по итогам года превысит $30 млрд долларов

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - В Казахстане готовятся к визиту президента РФ Владимира Путина, который планируется в конце мая, сообщил казахстанский лидер Косым-Жомарт Токаев.

"Что касается сотрудничества между нашими странами, то мы интенсивно готовимся к вашему государственному визиту в конце мая. Вы знаете, за последние 20 лет 177 проектов только в области промышленной кооперации находились в проработке и 122 проекта были успешно выполнены буквально за последние пять лет", - сказал Токаев на встрече с Путиным в Москве.

Он отметил, что Россия является главным инвестором в экономику Казахстана. "Торговля успешно развивается, по итогам нынешнего года, согласно прогнозам, мы уверено перейдём отметку 30 млрд долларов", - уверен президент Казахстана.

Казахстан Касым-Жомарт Токаев Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что России не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад Победы

Путин заявил, что приезд Токаева показывает уровень отношений с Казахстаном

 Путин заявил, что приезд Токаева показывает уровень отношений с Казахстаном

РФ согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной и обмене пленными

Что произошло за день: пятница, 8 мая

Авиасообщение на юге РФ планируется полностью восстановить в течение 2-3 дней

Путин назвал терактом удар Киева по ростовскому авиацентру

 Путин назвал терактом удар Киева по ростовскому авиацентру

Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

 Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9328 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов