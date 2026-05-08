Песков заявил, что России не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад Победы

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - России не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее, его большая беда", - сказал Песков журналистам, комментируя указ президента Украины "О проведении парада в г. Москве".

"А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим Днем Победы", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также заявил, что продление перемирия между Россией и Украиной до 11 мая - "это инициатива (президента США Дональда - ИФ) Трампа".