Поиск

Песков заявил, что России не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад Победы

В РоссииРФ согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной и обмене пленнымиЧитать подробнее

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - России не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нам не нужно ничье дозволение. Наверное, горе тому кто пытается над Днем Победы подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, наверно, скорее, его большая беда", - сказал Песков журналистам, комментируя указ президента Украины "О проведении парада в г. Москве".

"А нам не нужно ничье разрешение, чтобы гордиться нашим Днем Победы", - подчеркнул представитель Кремля.

Песков также заявил, что продление перемирия между Россией и Украиной до 11 мая - "это инициатива (президента США Дональда - ИФ) Трампа".

Россия Москва Парад Победы Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Песков заявил, что России не нужно ничье дозволение, чтобы провести Парад Победы

Путин заявил, что приезд Токаева показывает уровень отношений с Казахстаном

 Путин заявил, что приезд Токаева показывает уровень отношений с Казахстаном

РФ согласилась на инициативу Трампа о перемирии с Украиной и обмене пленными

Что произошло за день: пятница, 8 мая

Авиасообщение на юге РФ планируется полностью восстановить в течение 2-3 дней

Путин назвал терактом удар Киева по ростовскому авиацентру

 Путин назвал терактом удар Киева по ростовскому авиацентру

Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС

 Роспотребнадзор назвал стабильной радиационную обстановку в РФ, несмотря на пожар у Чернобыльской АЭС
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2125 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9328 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 151 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 163 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 291 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 143 материалов