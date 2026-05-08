Лавров и глава МИД ОАЭ обсудили ситуацию вокруг Ормузского пролива

С российской стороны подчеркнута важность поддержки переговорных усилий между Ираном и США

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в телефонном разговоре с главой МИД ОАЭ Абдаллой Бен Заидом Аль Нахайяном обсудили ситуацию с Ормузским проливом и вокруг него, сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Главной темой была ситуация вокруг Ормузского пролива, включая дискуссии на эту тему в рамках ООН. С российской стороны была подчеркнута необходимость сосредоточиться на поддержке продолжающихся переговорных усилий между Ираном и США. Подтверждена позиция Москвы о недопустимости подвергать угрозе перспективы стабилизации путём возобновления боевых действий, в результате которых страдает мирное население и наносится ущерб гражданской инфраструктуре как в Иране, так и в соседних с ним арабских странах", - говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Отмечается, что "главы внешнеполитических ведомств договорились оставаться в контакте и стремиться к согласованию подходов всех вовлечённых сторон к поискам путей долгосрочного устойчивого урегулирования".

Кроме того, глава МИД ОАЭ поздравил Лаврова с наступающим Днtм Победы. Министры выразили общее мнение о необходимости укреплять многостороннюю систему, созданную на основе Устава ООН по итогам Второй мировой войны.