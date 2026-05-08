Путин заявил, что приезд Токаева показывает уровень отношений с Казахстаном

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поблагодарил президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева за приезд в Москву на празднование Дня Победы.

"Особенно приятно вас видеть сегодня и завтра. Несмотря на все, что вокруг этого события (Дня Победы) происходит, вы сочли возможным для себя приехать к Москву и быть в эти дни вместе с Россией. Это лучшее доказательство того, на каком уровне находятся отношения между Казахстаном и Российской Федерацией", - сказал Путин на встрече с Токаевым.

"В значительной степени это происходит благодаря вам и вашему личному вкладу в развитие межгосударственных связей. Большое спасибо еще раз за то, вы в Москве", - подчеркнул президент РФ, отметив, что День Победы для народов России и Казахстана очень важный праздник.

"Я знаю, с событиями военных лет напрямую связана и ваша семья. Для нас лично и наших народов это грандиозный, большой, может быль, самый главный для всех нас праздник", - подчеркнул Путин.