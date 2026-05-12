Дело о хулиганстве возбуждено по факту стрельбы в школе на Кубани

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело о хулиганстве в связи с инцидентом в одной из школ Гулькевичского района Краснодарского края, где девятиклассник открыл стрельбу из пневматического пистолета, сообщает СУ СКР по региону во вторник.

"Следственными органами СК России по Краснодарскому краю в отношении 16-летнего подростка возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.213 УК РФ (хулиганство)", - говорится в сообщении.

"По данным следствия, сегодня утром подросток, находясь в одной из школ Гулькевичского района, произвел выстрелы из пневматического пистолета в сторону учеников младших классов и скрылся с места происшествия. В результате двум детям были причинены телесные повреждения, им оказана необходимая медицинская помощь. По предварительным данным, жизни пострадавших в настоящее время ничего не угрожает", - отмечает СУ СКР.

