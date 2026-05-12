Главред "Дождя" Дзядко заочно приговорен к восьми годам за фейки об армии РФ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Головинский суд Москвы заочно приговорил главного редактора телеканала "Дождь" (признан в РФ иноагентом и нежелательной организацией) Тихона Дзядко (признан в РФ иноагентом) к восьми годам лишения свободы за распространение фейков о российской армии, сообщили во вторник в столичной прокуратуре.

Дзядко будет отбывать наказание в колонии общего режима, ему также назначен штраф в сумме 250 тыс. рублей, говорится в сообщении.

Также суд лишил его права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или информационно-телекоммуникационных сетей сроком на четыре года.

Дзядко признан виновным по п. "д" ч. 2 ст. 207.3 (публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации, содержащей данные об использовании ВС РФ, совершенное по мотивам политической ненависти) и ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством РФ об иностранных агентах).

В июле минувшего года Дзядко и журналистки Екатерина Котрикадзе и Валерии Ратникова (признаны иноагентами) стали фигурантами дела о фейках о ВС РФ.

В прошлом феврале Котрикадзе была заочно осуждена и приговорена к восьми годам колонии общего режима.

Основанный Натальей Синдеевой (признана в РФ иноагентом) в 2008 году телеканал "Дождь" был признан Минюстом РФ иноагентом в августе 2021 года.

1 марта 2022 года Роскомнадзор заблокировал сайт "Дождя". 3 марта телеканал приостановил работу в России.

В 2023 году Генпрокуратура РФ признала нежелательной в России деятельность двух иностранных филиалов телеканала "Дождь".