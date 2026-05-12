Девятиклассник открыл стрельбу в школе на Кубани, пострадали двое подростков

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Учащийся девятого класса одной из школ Гулькевичского района Краснодарского края устроил стрельбу в учебном заведении, пострадали двое несовершеннолетних, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МВД по региону.

"Сегодня утром в отдел МВД России по Гулькевичскому району поступило сообщение о стрельбе в общеобразовательной школе №1. По предварительной информации, учащийся 9 класса совершил несколько выстрелов из предмета, конструктивно схожего с пистолетом, и скрылся с места происшествия. Известно о двоих несовершеннолетних, пострадавших от его действий. Они доставлены в медучреждение для оказания помощи", - сказал собеседник агентства.

По его информации, стрелявший задержан.

"На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий школьник был задержан полицейскими на одной из улиц города Гулькевичи", - сообщил представитель ГУ МВД.

В настоящее время школьник находится в отделе полиции, у него изъяли пневматический пистолет. Обстоятельства произошедшего выясняются.