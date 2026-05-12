Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,2%

Лидируют бумаги "Аэрофлота"

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже во вторник демонстрирует умеренное повышение, отыгрывая как рост мировых цен на нефть из-за сохраняющейся нестабильности на Ближнем Востоке, так и отсутствие эскалации ситуации вокруг Украины в период празднования Дня Победы.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2662,24 пункта (+0,2%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 0,9%.

Подорожали акции "Аэрофлота" (+0,9%), "Русала" (+0,8%), "НЛМК" (+0,7%), "ММК" (+0,7%), "НОВАТЭКа" (+0,7%), "Газпрома" (+0,5%), Сбербанка (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Полюса" (+0,4%), МКПАО "ВК" (+0,4%), "АЛРОСА" (+0,3%), "ЛУКОЙЛа" (+0,3%), "ФосАгро" (+0,3%), "Роснефти" (+0,2%), "Сургутнефтегаза" (+0,2%), "Т-Технологии" (+0,2%), МКПАО "Яндекс" (+0,2%), "Северстали" (+0,1%), "Татнефти" (+0,1%), ВТБ (+0,1%), АФК "Система" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%), "префы" Сбербанка (+0,3%).

Подешевели акции МКПАО "Хэдхантер" (-8,2%, заметное снижение связано с дивидендной отсечкой), "МТС" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%).

Официальный прогноз роста ВВП РФ в 2026 году понижен до 0,4%, а в 2027 году - до 1,4%, заявил вице-премьер Александр Новак. По его словам, чем дольше сохраняется умеренно-жесткая ДКП, тем дольше будет период сдержанного роста экономики, поэтому необходимо искать баланс между экономическим ростом и инфляцией и не пытаться достигнуть таргета любой ценой.

"Сегодня будут опубликованы сценарные условия социально-экономического развития до 2029 г. (их опубликует Минэкономразвития - ИФ). Они консервативные и по внешним параметрам, и по внутренним. Мы ожидаем, что в 2026 г. удастся сохранить положительную динамику ВВП на уровне 0,4%. Далее будет период восстановления темпов роста от 1,4% в 2027 г. до 2,4% в 2029 г.", - сказал Новак в интервью газете "Ведомости". Как сообщалось, предыдущий официальный прогноз Минэкономразвития от сентября 2025 года предполагал рост ВВП РФ на 1,3% в 2026 году, на 2,8% - в 2027 году и 2,5% - в 2028 году.

Переданное иранской стороной предложение по урегулированию, не устроившее США, подразумевало суверенитет Тегерана над Ормузским проливом и выплату Вашингтоном репараций Исламской республике, передает Press TV. "План Ирана настаивает на необходимости выплаты США военных репараций (Ирану - ИФ) и подтверждает суверенитет Ирана над Ормузским проливом. Иран подчеркивает необходимость снятия санкций и освобождения изъятых активов и имущества страны", - информирует телеканал. Также, согласно публикации, предложение Ирана, представленное в ответ на план США, касается "фундаментальных прав иранского народа". "Иран отверг план США, который означал бы подчинение чрезмерным требованиям Трампа", - поясняет Press TV.

Между тем ранее западные СМИ несколько иначе подавали суть иранского предложения по урегулированию. Так, The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила, что Иран в "многостраничном ответе" на американское предложение предлагает завершение боевых действий и постепенное открытие Ормузского пролива для коммерческого судоходства по мере снятия американской блокады иранских судов и портов, при этом "ядерные вопросы" Тегеран предлагает обсуждать в "последующие 30 дней". "Последний ответ не удовлетворяет требования США, касающиеся обязательств относительно судьбы иранской ядерной программы и запасов высокообогащенного урана", - подчеркивает издание.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его не устраивает переданное Ираном предложение об урегулировании конфликта. "Я только что прочитал ответ так называемых "представителей" Ирана. Мне он не нравится. Он совершенно неприемлем", - написал Трамп в социальной сети Truth Social.

Как сообщалось, в воскресенье Иран передал пакистанским посредникам очередные предложения по урегулированию конфликта с США. По данным агентства ИРНА, в иранском документе говорится, что "нынешняя фаза переговоров нацелена исключительно на прекращение боевых действий в регионе". Ранее некоторые СМИ сообщали, что Иран предлагает пока обсуждать с США именно завершение военных действий, прекращение иранской блокировки Ормузского пролива и американской морской блокады Ирана. При этом некоторые принципиально важные темы, например, иранскую ядерную программу, предлагается обсудить на более поздних этапах.

Президент США все больше разочаровывается тем, как Иран ведет переговоры, и в последние дни более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций против Тегерана, сообщает телеканал CNN со ссылкой на осведомленные источники. "Некоторые помощники Трампа говорят, что сейчас он более серьезно рассматривает возможность возобновления крупных боевых операций, чем в последние недели", - отмечает телеканал. По словам собеседников телеканала, Трамп стал проявлять нетерпение в связи с продолжающимся закрытием Ормузского пролива, а также из-за того, что он воспринимает как раскол в иранском руководстве, который мешает ему пойти на существенные уступки в переговорах по ядерной тематике.

Источники заявили, что в администрации США есть лагеря, которые рекомендуют разные варианты дальнейших действий. Некоторые, в том числе официальные лица в Пентагоне, выступают за более агрессивный подход к принуждению иранцев к переговорам, включая точечные удары, которые еще больше ослабят позиции Тегерана. Другие, наоборот, считают необходимым дать шанс дипломатии.

CNN напоминает, что в понедельник президент США встретился со своей командой по национальной безопасности в Белом доме, чтобы обсудить варианты дальнейших действий. По данным источников издания, решение о дальнейших действиях относительно Ирана вряд ли будет принято до отъезда Трампа в Китай, который запланирован на вторую половину дня во вторник.

Американские фондовые индексы завершили умеренным ростом торги в понедельник, подъем ограничили опасения затягивания конфликта на Ближнем Востоке. Опасения усилились после того, как президент США на выходных заявил, что его не устраивает переданное Тегераном предложение о мирном урегулировании.

На фоне неопределенности относительно сроков окончания конфликта аналитики Goldman Sachs и BofA Global Research изменили свои прогнозы относительно ключевой процентной ставки Федрезерва. Эксперты BofA теперь прогнозируют, что ставка ФРС останется на прежнем уровне до конца года, а затем будет дважды снижена на 25 базисных пунктов - в июле и сентябре 2027 года. В свою очередь аналитики Goldman считают, что ставка будет понижена в декабре 2026 и марте 2027 года.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 во вторник утром демонстрирует умеренное снижение (-0,14%), что говорит о вероятном ухудшении настроений на фондовых биржах США 12 мая.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов во вторник наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга и Японии подрастают на 0,3-0,5%, в то время как индексы материкового Китая, Австралии и Южной Кореи снижаются на 0,3-2,1%.

В свою очередь мировые цены на нефть 12 мая утром демонстрируют умеренный рост после заметного повышения накануне - участники рынка продолжают следить за развитием ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,92%, до $105,17 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 1,07%, до $99,12 за баррель.