В Кремле назвали условие для встречи Путина с Зеленским не в Москве

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским не в Москве только для того, чтобы поставить точку в завершении конфликта в этой стране, а до этого нужно еще проделать большую домашнюю работу, заявил на брифинге пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Президент, выступая на пресс-конференции в Кремле сказал, что будет готов встретиться в любой момент с Зеленским в Москве для переговоров, а также в любой другой точке, но в любой другой точке есть смысл встречаться только если полностью финализировать процесс", - сказал он.

Он добавил, что "для его финализации, для того, чтобы поставить точку, нужно еще проделать большую домашнюю работу".