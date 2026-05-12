Минобороны РФ сообщило о продолжении СВО после окончания режима прекращения огня

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие после окончания действия режима прекращения огня продолжили проведение специальной военной операции, группировки наносят удары по украинским подразделениям, заявили в Минобороны России во вторник.

"С окончанием действия режима прекращения огня Вооруженные силы Российской Федерации продолжили проведение специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировка войск "Север" нанесла удары по украинским подразделениям в Сумской и Харьковской областях.

"ВСУ потеряли до 145 военнослужащих и 17 автомобилей", - сказано в сообщении.

В Минобороны РФ заявили, что группировка "Запад" нанесла удары по трем бригадам ВСУ в районах трех населенных пунктов Харьковской области.

Потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили: более 100 военнослужащих, 21 автомобиль и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения "Южной" группировки войск нанесли поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка, Тихоновка и Артема (ДНР)", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что потери ВСУ составили: до 75 военнослужащих, 13 автомобилей и два артиллерийских орудия.

По информации Минобороны РФ, подразделения группировки войск "Центр" нанесли поражение формированиям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в ДНР и Днепропетровской области.

Потери украинской армии составили: более 290 военнослужащих, бронетранспортер Stryker, пять боевых бронемашин, 10 автомобилей и орудие полевой артиллерии.

"Подразделения группировки войск "Восток" нанесли поражение живой силе и технике десантно-штурмовой бригады и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Чаривное, Верхняя Терса Запорожской области и Добропасово Днепропетровской области", - сообщили военные.

По их данным, потери ВСУ составили: более 230 военнослужащих, боевая бронемашина, восемь автомобилей и артиллерийское орудие.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Преображенка и Димитрово Запорожской области", - заявили в Минобороны РФ.

В ведомстве сообщили, что потери украинской армии в зоне ответственности группировки составили: до 35 военнослужащих, боевая бронемашина и девять автомобилей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 12 мая 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ ВСУ ДНР Харьковская область Запорожская область Днепропетровская область
