Число жертв атаки БПЛА в Чебоксарах возросло до трех

Архивное фото Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер правительства Чувашии Владимир Степанов сообщил об увеличении количества погибших и пострадавших в результате атаки беспилотников на Чебоксары 5 мая.

"Вопросы оказания всей необходимой медицинской и социальной помощи пострадавшим в результате вражеской атаки на город Чебоксары 5 мая 2026 года держу на личном контроле. По оперативным данным на 11:30 12 мая, пострадало 47 человек, трое из них погибли", - написал Степанов на своей странице в соцсети "ВКонтакте" во вторник.

Ранее сообщалось о двоих погибших и 42 пострадавших.

По данным вице-премьера, на стационарном лечении в больницах республики остаются восемь человек, ещё один пациент продолжает получать необходимую помощь в Приволжском исследовательском медицинском университете Минздрава России в Нижнем Новгороде.

Степанов добавил, что по поручению главы республики Олега Николаева власти и профильные службы продолжают оперативно оказывать всестороннюю помощь пострадавшим.

"Организованы выездные приемы граждан непосредственно в жилых кварталах. К этой работе привлечены представители прокуратуры Чувашской Республики, сотрудники администрации города, а также всех необходимых министерств и ведомств", - отметил вице-премьер.

На местах также будут работать квалифицированные психологи, готовые оказать профессиональную поддержку всем, кто в ней нуждается.

Как сообщалось, в ночь и утром 5 мая беспилотники ВСУ атаковали Чебоксары и Чебоксарский округ Чувашии. Повреждено 40 многоквартирных домов и ряд соцобъектов, введен режим ЧС регионального характера.

Возбуждено уголовное дело о террористическом акте (ст.205 УК РФ).