Замглавы Минприроды Буцаев освобожден от должности

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы Минприроды Денис Буцаев освобожден от занимаемой должности, говорится в сообщении ведомства.

Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина об освобождении Буцаева от занимаемой должности опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Спустя год работы в федеральном министерстве чиновник подал в отставку по собственному желанию", - отмечает Минприроды.

Буцаев в Минприроды курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и публично-правовую компанию "Российский экологический оператор" (ППК РЭО). Буцаев был генеральным директором ППК РЭО до перехода в Минприроды.

Всего у главы Минприроды семь заместителей.