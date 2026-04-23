Замглавы Минприроды Буцаев освобожден от должности

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Замглавы Минприроды Денис Буцаев освобожден от занимаемой должности, говорится в сообщении ведомства.

Распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина об освобождении Буцаева от занимаемой должности опубликовано на официальном портале правовой информации.

"Спустя год работы в федеральном министерстве чиновник подал в отставку по собственному желанию", - отмечает Минприроды.

Буцаев в Минприроды курировал департамент экономики замкнутого цикла, управление цифровизации и публично-правовую компанию "Российский экологический оператор" (ППК РЭО). Буцаев был генеральным директором ППК РЭО до перехода в Минприроды.

Всего у главы Минприроды семь заместителей.

Что произошло за день: четверг, 23 апреля

Площадь пожара на морском терминале в Туапсе сократилась еще вдвое

Скончался тележурналист Алексей Пиманов

ЕС ввел санкции в отношении гендиректора Эрмитажа Михаила Пиотровского

Путин на совещании обратил внимание на сбои в работе интернета в мегаполисах

Совет по кодификации при президенте отклонил рамочный закон об ИИ

Госдума в мае планирует принять поправку о праве регионов запрещать продажу вейпов

Более 10 БПЛА уничтожили в Самарской области, есть жертва и пострадавшие

Решетников назвал замедление инфляции абсолютно устойчивой тенденцией

Песков не относит следственные действия в отношении руководства "Эксмо" к президентской повестке
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1877 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9103 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 141 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 158 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 101 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов