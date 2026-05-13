Закон об освобождении от просроченных кредитов участников СВО принят Госдумой

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла закон об освобождении от обязательств по просроченным кредитам участников специальной военной операции, заключивших контракт о прохождении военной службы с 1 мая 2026 года, и их супругов.

Согласно закону, обязательным условием станет наличие вступившего в силу до этой даты решения суда о взыскании задолженности, а также выдача исполнительного документа или его предъявление к исполнению. Размер долга в совокупности не должен превышать 10 млн рублей, предусматривает закон.

Аналогичная норма для тех, кто имел долги, уже вводилась в 2024 году.