Российские военные ликвидировали в ночь на четверг 36 украинских БПЛА

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ заявило, что в течение прошедшей ночи были перехвачены и уничтожены 36 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, в том числе над Московским регионом.

По данным ведомства, беспилотники также были нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областями, а также над Республикой Крым.