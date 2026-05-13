ЦБ повысил прогноз дефицита ликвидности банков до 2,4-3,6 трлн рублей из-за спроса на наличные

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Банк России повысил прогноз структурного дефицита ликвидности банков на 2026 год до 2,4-3,6 трлн рублей с 1,9-3,0 трлн рублей ранее, говорится в комментарии регулятора "Денежно-кредитные условия и трансмиссия ДКП".

Основным фактором уточнения этого прогноза стало повышение ожидаемого роста спроса на наличные деньги с учетом его фактической динамики. Прогноз по росту наличных в обращении на 2026 год повышен до 1,5-2,1 трлн рублей с 0,8-1,3 трлн рублей.

Также к оттоку ликвидности из банков в 2026 году, как и ранее, будет приводить полугодовой лаг в зеркалировании Банком России операций Минфина по инвестированию средств ФНБ, отмечает ЦБ. Прогноз обязательных резервов предполагает их увеличение пропорционально темпам роста денежной массы.

Прогноз потребности банков в ликвидности на рыночных условиях на 2026 год увеличен до 6,0-7,2 трлн рублей с 5,3-6,4 трлн рублей.

ЦБ подчеркивает, что потребность банков в ликвидности на рыночных условиях в среднем за апрель возросла до 4 трлн рублей (в марте - 3,6 трлн рублей), в основном из-за оттока по автономным факторам. Спрос на наличные деньги в апреле увеличился на 0,6 трлн рублей после 0,3 трлн рублей в марте (в апреле он был выше значений прошлых лет). "При этом более долгосрочные характеристики потребности в наличных деньгах оставались стабильными. Так, доля наличных денег в денежной массе на начало мая продолжила формироваться вблизи 14%", - отмечает Банк России.