Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию снижением индекса IMOEX2 на 0,16%

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов утренней сессии на МосБирже в четверг демонстрирует небольшое снижение в рамках коррекции после заметного роста в первые три дня недели; участники рынка находятся в ожидании новых драйверов.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2690,43 пункта (-0,16%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют негативную динамику в пределах 0,6%.

Подешевели акции "НОВАТЭКа" (-0,6%), "Норникеля" (-0,6%), "Русала" (-0,4%), МКПАО "ВК" (-0,4%), "АЛРОСА" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,3%), Сбербанка (-0,3%), "ММК" (-0,3%), АФК "Система" (-0,3%), "Газпрома" (-0,2%), "Московской биржи" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), "Полюса" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), МКПАО "Хэдхантер" (-0,1%), "префы" Сбербанка (-0,1%).

Подорожали акции "Т-Технологии" (+0,5%), "Сургутнефтегаза" (+0,4%), "Аэрофлота" (+0,1%), "МТС" (+0,1%), "Интер РАО" (+0,1%).

США во время недавних переговоров с Ираном в Исламабаде добивались открытия Ормузского пролива и вывоза с иранской территории обогащенного до 60% урана, а Тегеран, в целом, был согласен на это, заявил в среду член иранской переговорной команды Махмуд Набавиан. "Во время переговоров вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что у США есть два главных требования к Ирану: во-первых, полное открытие Ормузского пролива, а во-вторых вывоз из Ирана всего обогащенного на 60% урана", - приводит его слова агентство ИСНА.

По словам Набавиана, американские переговорщики заявили, что если Иран будет готов сотрудничать, то Штаты согласятся разморозить иранские активы на $6 млрд. Вэнс также предложил, что переговоры могут продолжиться на основе предложенного США плана и возглавляющий иранскую делегацию спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф согласился на такие условия.

Однако, как рассказал агентству член делегации, после того как позиции сторон сблизились, Вэнс внезапно заявил, что президент США Дональд Трамп не примет и такое соглашение. Галибаф, в свою очередь, выразил недоумение по поводу того, что Трамп отверг подготовленный американской стороной план. А Вэнс пояснил, что на самом деле план принадлежал начальнику штаба армии Пакистана Асиму Муниру, который выступал в качестве посредника.

Председатель КНР Си Цзиньпинь и Трамп в четверг начали переговоры в китайской столице. "Ожидаю, что мы обменяемся мнениями по главным темам, которые важны нашим странам и всему миру", - заявил китайский лидер на открытой для СМИ части встречи. Также Си Цзиньпин подчеркнул, что стабильные отношения Вашингтона и Пекина выгодны всем. Он выразил мнение, что общих интересов у США и Китая больше, чем разногласий.

Трамп, в свою очередь, заявил, что благодаря встрече в Пекине отношения США и Китая "будут лучше, чем когда бы то ни было". Он выразил надежду на плодотворные переговоры по теме торговли.

Отношения с Китаем являются для США главным геополитическим вызовом, полагает американский госсекретарь Марко Рубио. "Это одновременно наш главный политический вызов с точки зрения геополитики, но это же для нас и самые важные отношения, которыми надо управлять", - сказал Рубио в интервью Fox News. Он добавил, что КНР - "большая, сильная страна".

"Однако есть наши интересы, которые могут идти вразрез с их интересами. (...) И для того чтобы избежать войн и сохранить мир и стабильность, мы должны этими (отношениями - ИФ) управлять", - пояснил руководитель Госдепартамента. Он отметил, что также существуют сферы, в которых Вашингтон и Пекин могут сотрудничать.

Американские фондовые индексы S&P 500 и Nasdaq Composite обновили исторические максимумы благодаря подъему технологического сектора, тогда как Dow Jones снизился. Рост цен производителей в США (индекс PPI) в апреле ускорился до 6% в годовом выражении из-за скачка стоимости энергоносителей с началом войны в Иране, сообщило министерство труда в среду. Темпы подъема стали максимальными с декабря 2022 года. Аналитики ждали менее существенного увеличения - на 4,9%. Кроме того, данные за март были пересмотрены до роста на 4,3% с объявленных ранее 4%.

Хотя апрельский скачок индекса PPI был в основном вызван перебоями в поставках энергоресурсов из-за закрытия Ормузского пролива, отчет ведомства показал, что резкий подъем цен на нефть начинает сказываться на различных отраслях. Это означает, что усиление инфляции, вероятно, распространится по всей экономике.

Последние данные развеивают любые оставшиеся надежды на скорое снижение процентной ставки Федеральной резервной системой. Более того, президент Федерального резервного банка Бостона Сьюзан Коллинз заявила в среду, что повышение ставки может быть вполне вероятным, если инфляционное давление не ослабнет.

Вместе с тем фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в четверг утром уже не демонстрирует ярко выраженной динамики (+0,04%), что говорит о вероятном снижении активности покупателей на фондовых биржах США 14 мая.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в четверг наблюдается смешанная динамика акций. Так, фондовые индикаторы Гонконга и Южной Кореи подрастают на 0,3-0,9%, в то время как индексы Японии, Австралии и материкового Китая снижаются на 0,1-1,3%.

В свою очередь мировые цены на нефть 14 мая утром демонстрируют умеренный рост после снижения накануне - участники рынка продолжают следить за развитием ситуации вокруг конфликта на Ближнем Востоке. Стоимость июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск увеличилась на 0,35%, до $106 за баррель, а фьючерсы на нефть WTI на июнь на Нью-Йоркской товарной бирже подорожали к этому времени на 0,41%, до $101,43 за баррель.