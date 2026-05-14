Кремль сообщил о работе по согласованию списков для обмена пленными с Украиной

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Ведется работа по согласованию списков в рамках предстоящего обмена пленными между Россией и Украиной, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ведётся работа по согласованию списков, это - самая сложная часть этой работы, она продолжается, очень быстро", - сказал Песков.

Так он ответил в четверг на вопрос журналистов, может ли в ближайшее время состояться обмен пленными с украинской стороной.