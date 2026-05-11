В Кремле надеются, что работа по обмену пленными с Украиной скоро будет финализирована

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - В Кремле выразили надежду, что в ближайшее время механизм обмена пленными с Украиной будет финализирован, соответствующие службы работают над этим.

"Действительно, речь идет о договоренности об обмене пленными тысячу на тысячу. Это всегда очень сложный процесс. Это сложный и длительный процесс согласования списков. Соответствующие службы работают в этом направлении", - сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы надеемся, что в ближайшее время эта работа будет финализирована", - подчеркнул он.

Так Песков ответил на вопрос агентства о том, появилась ли реакция Киева по инициативе президента США Дональда Трампа о перемирии с 9 по 11 мая по обмену пленными "1000/1000" за последние сутки.