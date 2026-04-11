Минобороны РФ сообщило об обмене с Украиной военнопленными в формате 175 на 175

Отмечается, что помощь в освобождении российских военных из украинского плена оказали ОАЭ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Украина в субботу провели обмен военнопленными по формуле 175 на 175, помимо этого из Украины возвращены семеро российских граждан, жителей Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Одиннадцатого апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

"Также возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации - жителей Курской области, которые будут доставлены домой", - сообщило Минобороны.

По данным ведомства, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили в министерстве.

Как отметили в ведомстве, ОАЭ предприняли посреднические усилия при возвращении группы военных РФ из украинского плена.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в его сообщении.

Предыдущий раз Россия и Украина провели обмен пленными 6 марта в формате 300 на 300.