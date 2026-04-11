Минобороны РФ сообщило об обмене с Украиной военнопленными в формате 175 на 175

Отмечается, что помощь в освобождении российских военных из украинского плена оказали ОАЭ

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Россия и Украина в субботу провели обмен военнопленными по формуле 175 на 175, помимо этого из Украины возвращены семеро российских граждан, жителей Курской области, сообщили в Минобороны РФ.

"Одиннадцатого апреля с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 175 российских военнослужащих. Взамен переданы 175 военнопленных ВСУ", - говорится в сообщении министерства.

"Также возвращены семеро незаконно удерживавшихся киевским режимом граждан Российской Федерации - жителей Курской области, которые будут доставлены домой", - сообщило Минобороны.

По данным ведомства, в настоящее время российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь.

"Все российские военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России", - сообщили в министерстве.

В РоссииМинобороны РФ сообщило об обмене с Украиной военнопленными по формуле 300 на 300Читать подробнее

Как отметили в ведомстве, ОАЭ предприняли посреднические усилия при возвращении группы военных РФ из украинского плена.

"При возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты", - говорится в его сообщении.

Предыдущий раз Россия и Украина провели обмен пленными 6 марта в формате 300 на 300.

Хроника 24 февраля 2022 года – 11 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Украина Курская область
"Роскосмос" планирует снизить стоимость вывода грузов на орбиту

Жителей трех муниципалитетов Дагестана предупредили об ухудшении качества воды

Изготовителей нелегальной пиротехники задержали после взрыва во Владикавказе

Путин обсудил с главой Краснодарского края перспективы курортного сезона

Обломки БПЛА упали на нефтебазу на Кубани

Человек погиб в результате пожара в многоэтажке в Мытищах

МЧС сообщило о локализации пожара во Владикавказе после взрыва

В Шебекинском округе в результате удара дрона по грузовику погибли двое

Во Владикавказе прервали разбор завалов после взрыва из-за риска обрушения

