Аэропорт Махачкалы возобновил работу

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Временные ограничения на прием и выпуск самолетов сняты в аэропорту Махачкалы (Дагестан), сообщает Росавиация в своем канале в Max.

"Аэропорт Махачкала. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов", - говорится в сообщении.

Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Пассажиропоток аэропорта Махачкалы в 2025 году сократился на 3% относительно предыдущего года, до 2,8 млн человек. В аэропорту базируются авиакомпании Red Wings и Nordwind.

Махачкала Дагестан Росавиация
