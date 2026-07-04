Власти Кузбасса разрешили отпускать по 10 литров бензина в канистры

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Власти Кемеровской области разрешили отпускать на АЗС по 10 литров бензина в специализированную тару, сообщил губернатор региона Илья Середюк в субботу.

"Как и обещал, добились решения вопроса по отпуску топлива в специализированную тару установленного образца. С сегодняшнего дня отпуск нефтепродуктов на АЗС вертикально интегрированных нефтяных компаний "Газпром нефть" и "Лукойл" будет по следующей схеме: 40 литров бензина на руки, из которых 10 литров можно залить в канистру", - написал он в своем канале в Max.

Глава региона добавил, что кроме этого для удобства и комфорта жителей в субботу начнут работу автоматические заправки. При этом Середюк призвал жителей региона соблюдать установленные правила заправки.

"Заливать топливо допускается только в бак (40 литров бензина, 80 литров дизельного топлива). В случае несоблюдения обозначенных условий заправки самообслуживания принудительно снова закроют", - подчеркнул губернатор.