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Нефтяной терминал в Петербурге был атакован БПЛА

Москва. 4 июля. INTERFAX.RU - Масштабная атака беспилотников отражена в Петербурге и Ленинградской области, пострадавших нет, заявил в своих соцсетях губернатор Петербурга Александр Беглов.

"Силами ПВО отражена атака вражеских БПЛА на Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Удар пришёлся на территорию нефтяного терминала в Кировском районе Санкт-Петербурга", - сообщил Беглов.

Он добавил, что техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших в результате атаки нет.

"Силами ПВО сбито 72 БПЛА, один из которых упал в Петергофе. Жертв и разрушений нет", - уточнил губернатор.

Александр Беглов Петербург
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