Банк России удовлетворен решением суда по иску к Euroclear

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Банк России удовлетворен принятым в его пользу решением российского суда по иску к бельгийскому депозитарию Euroclear, сообщили журналистам в пресс-службе ЦБ.

"Мы удовлетворены решением суда, который признал незаконность действий депозитария Euroclear, причиняющих убытки Банку России", - заявил регулятор.

Он отметил, что это решение еще не вступило в силу, поэтому говорить о способах удовлетворения иска пока преждевременно.

"Нужно иметь в виду, что итоговый текст решения не изготовлен, решение еще не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, подав апелляционную жалобу. Говорить о том, каким образом будет исполняться решение суда, преждевременно, так как оно еще не вступило в силу", - считает ЦБ.

Банк России добавил, что продолжает оспаривать незаконные действия Евросоюза в отношении его активов. Так, ЦБ 27 февраля 2026 года подал в Общий суд Евросоюза заявление об оспаривании регламента Совета ЕС, вводящего бессрочную заморозку активов ЦБ. "Дело находится на рассмотрении, суд ЕС предписал ответчику (Совету ЕС) предоставить свою позицию до конца мая", - добавил ЦБ.

Арбитражный суд Москвы 15 мая удовлетворил иск ЦБ к Euroclear в полном объеме, сообщили ранее журналистам юристы Euroclear Максим Кульков и Сергей Савельев.

Банк России подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату). Эти требования состоят из реального ущерба в 181,5 млрд евро и упущенной выгоды (потенциального дохода по активам) в 18,6 млрд евро, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом иска.

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.