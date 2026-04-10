Суд отложил рассмотрение иска ЦБ РФ к Euroclear на 15 мая

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы продолжит рассматривать иск ЦБ РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании 200 млрд евро (18,2 трлн рублей) 15 мая, сообщил журналистам один из представителей сторон.

ЦБ РФ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату). Эти требования состоят из реального ущерба в 181,5 млрд евро и упущенной выгоды (потенциального дохода по активам) в 18,6 млрд евро, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом иска.

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.