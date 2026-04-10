Суд отложил рассмотрение иска ЦБ РФ к Euroclear на 15 мая

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы продолжит рассматривать иск ЦБ РФ к бельгийскому депозитарию Euroclear о взыскании 200 млрд евро (18,2 трлн рублей) 15 мая, сообщил журналистам один из представителей сторон.

ЦБ РФ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату). Эти требования состоят из реального ущерба в 181,5 млрд евро и упущенной выгоды (потенциального дохода по активам) в 18,6 млрд евро, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом иска.

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.

Арбитражный суд Москвы Euroclear ЦБ РФ Банк России
Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

 Новак сообщил об обсуждении увеличения поставок топлива на внутренний рынок

"АвтоВАЗ" заявил об устойчивом финансовом положении по итогам I квартала

 "АвтоВАЗ" заявил об устойчивом финансовом положении по итогам I квартала

ЦБ РФ отозвал лицензию у "Банка РМП"

 ЦБ РФ отозвал лицензию у "Банка РМП"

 Банки с 1 июля будут между собой обмениваться ИНН клиентов при переводах в СБП

 Рост цен на нефть ускорился

 Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%
