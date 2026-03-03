Поиск

В суд ЕС поступило заявление об оспаривании регламента Евросоюза о заморозке активов ЦБ РФ

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Дело об оспаривании Банком России Регламента Совета Европейского союза, вводящего бессрочную заморозку активов российского регулятора, поступило в Общий Суд Евросоюза.

Как говорится в материалах суда, заявление о возбуждении дела подано 27 февраля.

ЦБ РФ ранее сообщил, что подал в Общий Суд ЕС в Люксембурге это заявление в порядке статьи 263 договора о функционировании Евросоюза.

Оспариваемым регламентом была установлена бессрочная блокировка активов Банка России, а также исключена возможность судебной защиты нарушенных прав на активы, в том числе путем приведения в исполнение любых судебных или арбитражных решений.

"Этот иск - продолжение работы по оспариванию незаконных действий Европейского союза в отношении суверенных активов Банка России. Регламентом ЕС среди прочего была исключена возможность судебной защиты нарушенных прав на активы Банка России. В иске мы просим аннулирование регламента. Таким образом, в европейском суде нами инициировано оспаривание публичного правового акта, а не гражданский иск о взыскании ущерба, это разные механизмы, и они направлены на решение разных проблем", - пояснил ранее ЦБ.

Этот процесс, по мнению Банка России, может занять 1,5-2 года.

ЦБ считает, что "в результате принятия регламента ЕС были нарушены, помимо прочего, базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета государств и их центральных банков, гарантированные международными договорами и правом Европейского союза, что противоречит фундаментальным принципам права и не может быть признано совместимым с принципом верховенства права".

По мнению ЦБ, также при принятии оспариваемого регламента ЕС были допущены существенные процедурные нарушения, поскольку, в частности, он был принят не единогласно членами союза, а большинством голосов в обход требований статьи 215 Договора о функционировании ЕС.

Банк России заявил, что сохраняет за собой все права, требования, возражения и средства правовой защиты, доступные ему в связи с регламентом и любыми иными мерами, принятыми ЕС и/или его государствами-членами в отношении ЦБ или его активов.

Ранее сообщалось, что ЦБ РФ 12 декабря 2025 года подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear о возмещении убытков на 200,1 млрд евро (18,2 трлн рублей). Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Позднее Банк России сообщил, что будет взыскивать с европейских банков в российском арбитражном суде убытки, обусловленные неправомерной блокировкой и использованием его активов, в объеме незаконно удерживаемого имущества и упущенной выгоды.

