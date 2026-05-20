ЦБ попросил Арбитраж Москвы обратить решение по иску к Euroclear к немедленному исполнению

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Банк России подал в Арбитражный суд Москвы заявление об обращении судебного решения по его иску к бельгийскому депозитарию Euroclear к немедленному исполнению.

"В Арбитражный суд города Москвы поступило ходатайство об обращении решения по иску Центрального банка России к Euroclear Bank S.A./N.V к немедленному исполнению", - сообщили в пресс-службе суда. Заявление поступило 19 мая.

Арбитражный суд Москвы 15 мая удовлетворил иск ЦБ к Euroclear в полном объеме, сообщили ранее юристы Euroclear Максим Кульков и Сергей Савельев. Банк России заявил, что удовлетворен этим решением. При этом ЦБ отметил, что оно еще не вступило в силу, поэтому говорить о способах удовлетворения иска пока преждевременно.

"Нужно иметь в виду, что итоговый текст решения не изготовлен, решение еще не вступило в силу, и Euroclear имеет право оспорить его, подав апелляционную жалобу. Говорить о том, каким образом будет исполняться решение суда, преждевременно, так как оно еще не вступило в силу", - заявил тогда Банк России.

ЦБ подал в Арбитражный суд Москвы иск к Euroclear 12 декабря 2025 года. Регулятор отмечал, что требования связаны с причинением Банку России вреда "незаконными действиями Euroclear", а также официально анонсированными планами Еврокомиссии о бессрочной заморозке средств ЦБ и планами по использованию активов российского регулятора для передачи третьим лицам.

Размер убытка по всем видам активов на 1 декабря 2025 года ЦБ оценивал в 200,1 млрд евро (18,173 трлн рублей по официальному курсу на эту дату). Эти требования состоят из реального ущерба в 181,5 млрд евро и упущенной выгоды (потенциального дохода по активам) в 18,6 млрд евро, сообщил ранее "Интерфаксу" источник, знакомый с текстом иска.

ЕС, США и ряд других стран весной 2022 года заморозили международные резервы России в ответ на ее действия на территории Украины. Санкции лишили Россию доступа примерно к $300 млрд резервов. После этого глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила о подготовке в связи с этим исков.