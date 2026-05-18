В Херсонской области в результате удара БПЛА по автоцистернам пострадал человек

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В Херсонской области БПЛА атаковали автоцистерны для перевозки сжиженного газа на трассе "Новороссия", пострадал человек, сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко..

Цистерны были атакованы у поселка Рыково Генического округа. Пострадавший от госпитализации отказался.

Трасса Р-280 "Новороссия" проходит по территориям Крыма, Херсонской и Запорожской областей, ДНР и Ростовской области от Симферополя до Ростова-на-Дону. Ее протяженность превышает 630 километров.