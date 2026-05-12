Сальдо сообщил о гибели в Херсонской области с 9 мая двух человек из-за обстрелов ВСУ

Москва. 12 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще восемь пострадали в Херсонской области в результате обстрелов со стороны ВСУ в период с 9 по 12 мая, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо во вторник.

"С 9 по 12 мая киевский режим продолжал наносить удары по Херсонской области, несмотря на трехдневное праздничное перемирие. В результате (...) погибли два человека, восемь мирных жителей получили ранения", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, от удара беспилотника в Горностаевке погибла женщина. В Алешках БПЛА ВСУ атаковал сотрудников коммунального предприятия, которые убирали территорию: ранения получили шесть человек, позднее одна из пострадавших женщин скончалась в реанимации.

Кроме того, в Коханах при наезде автомобиля на мину пострадали мужчина и женщина, в Каховке после сброса боеприпаса с дрона ранения получил мужчина.