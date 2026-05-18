Три человека погибли в Херсонской области из-за БПЛА, ранен глава муниципалитета

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - В результате ударов украинских БПЛА по Херсонской области в выходные погибли три человека, глава Скадовского муниципалитета Александр Дудка получил ранения, сообщил губернатор области Владимир Сальдо в понедельник.

"Три мирных жителя убито, ранен глава Скадовского МО Александр Дудка", - написал Сальдо в своем канале в Max.

По его словам, трое мужчин погибли в Алешках в результате ударов украинских дронов. Дудка получил ранения при атаке БПЛА в Скадовске, он госпитализирован с минно-взрывной травмой и осколочным ранением головы.