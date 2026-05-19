Аэропорт Домодедово осуществляет работу по согласованию

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Московский аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы "по согласованию с соответствующими органами", сообщает Росавиация.

"Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе этой авиагавани", - говорится в сообщении, размещенном в канале Росавиации в мессенджере Max.

В аэропорту Ярославля введены временные ограничения.