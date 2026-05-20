Россия готова возобновить студенческие обмены с США

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы РФ на встрече с американскими конгрессменами в марте обсудили возможное возобновление обмена студентами на уровне отдельных университетов, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на первого зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Светлану Журову.

"Мы говорили о том, чтобы возобновить обмен студентами, поэтому, может быть, ее (инициатора визита депутатов Госдумы РФ в Штаты, члена Палаты представителей Конгресса США Анну Паулину Луну - ИФ) пригласят в МГУ, например. Разговор был о каком-то первом шаге, чтобы начать с одного вуза, а не сразу запускать массовые обмены", - пояснила в беседе с изданием Журова, которая участвовала во встрече парламентариев в Вашингтоне.

В министерстве науки и высшего образования РФ уточнили, что в соответствии с концепцией, утвержденной президентом России 5 сентября 2022 года, Москва проводит "многовекторную гуманитарную политику и развивает культурные, научные, образовательные и спортивные обмены с заинтересованными партнерами из всех государств, включая недружественные, в число которых входят США".

"В этой связи Минобрнауки России готово обсудить встречные шаги и договоренности по студенческим обменам, достигнутые в ходе визита депутатов Госдумы в США, в случае проявления заинтересованности с американской стороны. В настоящее время в российских университетах обучаются 97 студентов из США", - заявили газете в ведомстве.

При этом для полноценного возобновления практики студенческих обменов Россия и США должны решить в первую очередь вопрос с выдачей виз и с возобновлением прямого авиасообщения, напоминают "Известия".

Как сообщалось, группа депутатов Госдумы РФ в конце марта посетила Соединенные Штаты по приглашению члена Палаты представителей Конгресса США Анны Паулины Луны.