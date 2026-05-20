В ЕС завершили работу над текстом торгового соглашения с США

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Евросоюз завершил работу над текстом торгового соглашения с США, преодолев основное препятствие для ратификации документа до истечения установленного американским президентом Дональдом Трампом срока, пишет Bloomberg.

"Парламентарии ЕС и государства-члены пришли к согласию рано утром в среду, преодолев затянувшиеся споры, которые препятствовали реализации торгового соглашения с США", - сообщает агентство со ссылкой на представительство председательствующего в ЕС Кипра.

Теперь Европарламенту и странам Евросоюзу предстоит проголосовать за ратификацию согласованного текста.

Bloomberg напоминает, что соглашение предусматривает отмену пошлин на американские промышленные товары в обмен на 15-процентный потолок пошлин на европейский экспорт.

В начале мая Трамп заявил, что в ходе разговора с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен согласился предоставить ЕС время до 4 июля для выполнения обязательств по торговому соглашению и по отмене пошлин на американскую продукцию. "Я согласился дать времени на это до 250-летия США, или же, к сожалению, наши пошлины вырастут до гораздо более высокого уровня", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

В августе 2025 года США и ЕС согласовали политическое рамочное соглашение, по которому большинство товаров Евросоюза будет облагаться пошлиной в 15%; также будут действовать пошлины в 50% на импорт стали и алюминия в США. Этот документ представляет собой совместное заявление (Joint Statement), а не полноценный юридически обязывающий договор; он описывает взаимные намерения и уступки, но многие ключевые детали требуют дальнейших переговоров.

Евросоюз пошел на такие договоренности с целью избежать полноценной торговой войны с Вашингтоном, отмечали СМИ. Однако позднее попытки США распространить 50-процентные пошлины на сотни наименований других товаров, а также спор вокруг Гренландии усложнили ситуацию.

Кроме того, Трамп сообщил 1 мая, что, если соглашения не будет, размер американских пошлин на легковые машины и грузовики из Евросоюза составит 25%. 4 мая официальный представитель ЕК Тома Ренье отметил, что ЕС выполняет свои обязательства по торговому соглашению с США, но вместе с тем в ответ на такие угрозы, как увеличение таможенных пошлин на европейские автомобили, Брюссель готов защищать свои интересы.