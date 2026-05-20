Поиск

Минобороны РФ сообщило об отработке на учениях ядерных сил приведения соединений и частей в высшие степени боевой готовности

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Приведение соединений и частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности отработано на учениях ядерных сил, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности", - заявили в ведомстве.

Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения ракетных бригад в рамках учений ядерных сил, заявили в Минобороны России.

19 мая в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ с 19 по 21 мая проводят учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.

По данным военного ведомства, в учении задействованы почти 65 тыс. военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, восемь стратегических подлодок.

Сообщалось, что в ходе учения будут также отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.

Новость дополняется

Минобороны РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Лидеры РФ и КНР подписали заявление о укреплении партнерства и стратегического взаимодействия

Два промобъекта повреждены в Нижегородской области из-за падения обломков БПЛА

Кремль заявил об отсутствии смысла сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в КНР

 Кремль заявил об отсутствии смысла сравнивать церемониалы визитов Путина и Трампа в КНР

Песков сказал, что заявления Литвы о возможной атаке на Калининград граничат с безумием

Дмитриев анонсировал скорый визит Уиткоффа в Россию

ФСБ сообщила о предотвращении диверсии на объекте энергообеспечения железной дороги на Кубани

Аэропорт Пулково снова приостановил работу

 Аэропорт Пулково снова приостановил работу
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9492 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2255 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов