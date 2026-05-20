Минобороны РФ сообщило об отработке на учениях ядерных сил приведения соединений и частей в высшие степени боевой готовности

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Приведение соединений и частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности отработано на учениях ядерных сил, сообщили в Минобороны РФ в среду.

"В рамках учений ядерных сил отработаны практические мероприятия приведения соединений и воинских частей применения ядерного оружия в высшие степени боевой готовности", - заявили в ведомстве.

Ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения ракетных бригад в рамках учений ядерных сил, заявили в Минобороны России.

19 мая в Минобороны России сообщили, что Вооруженные силы РФ с 19 по 21 мая проводят учение по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии.

По данным военного ведомства, в учении задействованы почти 65 тыс. военнослужащих, более 200 ракетных пусковых установок, восемь стратегических подлодок.

Сообщалось, что в ходе учения будут также отработаны вопросы совместной подготовки и применения ядерного оружия, размещенного на территории Белоруссии.

Новость дополняется