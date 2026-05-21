ВС РФ разъяснил, кто не может быть привлечен по статье о создании преступного сообщества

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России дал разъяснения судам о рассмотрении дел об организации преступного сообщества по части 1 статьи 210 УК РФ.

"Обратить внимание судов, что уголовной ответственности за организацию преступного сообщества или участие в нем не подлежат учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица, а также руководители, работники ее структурного подразделения, если их действия фактически были сопряжены с исполнением обязанностей, осуществлением ими полномочий по управлению такой организацией либо в связи с осуществлением ею предпринимательской или иной экономической деятельности", - говорится в принятом в четверг постановлении Пленума Верховного суда.

Пленум разъяснил, кого следует понимать под лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). Согласно документу, таким лицом выступает гражданин, обладающий авторитетом в преступном сообществе, а равно использующий свое влияние на организованные группы, их участников или иных лиц, обусловленное его положением в указанной иерархии.

О лидерстве такого лица в преступной иерархии, говорится в постановлении Пленума, может свидетельствовать и наличие связей с экстремистскими или террористическими организациями, наличие коррупционной связи и другое.

Судам следует принимать во внимание, что в отношении лица, совершившего преступление, предусмотренное частью 4 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии) или статьей 210.1 УК РФ, исключается возможность назначения ему условного осуждения, говорится в постановлении.