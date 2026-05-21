Поиск

ВС РФ разъяснил, кто не может быть привлечен по статье о создании преступного сообщества

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Верховный суд России дал разъяснения судам о рассмотрении дел об организации преступного сообщества по части 1 статьи 210 УК РФ.

"Обратить внимание судов, что уголовной ответственности за организацию преступного сообщества или участие в нем не подлежат учредители, участники, руководители, члены органов управления и работники организации, зарегистрированной в качестве юридического лица, а также руководители, работники ее структурного подразделения, если их действия фактически были сопряжены с исполнением обязанностей, осуществлением ими полномочий по управлению такой организацией либо в связи с осуществлением ею предпринимательской или иной экономической деятельности", - говорится в принятом в четверг постановлении Пленума Верховного суда.

Пленум разъяснил, кого следует понимать под лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии (статья 210.1 УК РФ). Согласно документу, таким лицом выступает гражданин, обладающий авторитетом в преступном сообществе, а равно использующий свое влияние на организованные группы, их участников или иных лиц, обусловленное его положением в указанной иерархии.

О лидерстве такого лица в преступной иерархии, говорится в постановлении Пленума, может свидетельствовать и наличие связей с экстремистскими или террористическими организациями, наличие коррупционной связи и другое.

Судам следует принимать во внимание, что в отношении лица, совершившего преступление, предусмотренное частью 4 статьи 210 УК РФ (создание преступного сообщества лицом, занимающим высшее положение в преступной иерархии) или статьей 210.1 УК РФ, исключается возможность назначения ему условного осуждения, говорится в постановлении.

Верховный суд РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Участникам ПМЭФ впервые с 2021 года не нужно сдавать ПЦР-тесты

В Сызрани в результате атаки БПЛА пострадал жилой сектор

На учениях ядерных сил в РФ прошли мероприятия по приведению в готовность к пускам ракет

"Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

 "Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 121 беспилотник ВСУ

Два человека погибли при атаке беспилотников на Сызрань

Три человека ранены после атаки дронов ВСУ в Белгородской области

Минобороны РФ доставило в Белоруссию ядерные боеприпасы в рамках учений
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2270 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9507 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов