Проект регионального самолета "Ладога" приостановлен

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Проект турбовинтового регионального самолета ТВРС-44 "Ладога" приостановлен, научно-технический задел по нему планируется передать в ведение Минобороны РФ, сообщил главный конструктор самолетов транспортной категории АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) Сергей Меренков.

"Проект ТВРС-44 "Ладога" приостановлен. Самолет и весь научно-технический задел решено передать в ведение министерства обороны для создания на базе самолета ТВРС-44 либо рамповой грузовой версии, либо грузовой версии с боковой дверью, либо пассажирской, но в интересах Минобороны", - сказал Меренков на конференции об авиационном обеспечении Арктической зоны, Сибири и Дальнего Востока, которую организовала Росавиация.

"Первый полет нам разрешено выполнить, поэтому мы планируем самолет достроить и поднять в 2026 году", - добавил он.

"Ладога" - перспективный двухдвигательный турбовинтовой региональный самолет, рассчитанный на перевозку до 44 пассажиров. Создается УЗГА по заказу Минпромторга на замену устаревшего парка советских Ан-24/26 и Як-40. Как ожидается, лайнер сможет взлетать с асфальтовых, бетонных аэродромов, а также с грунтовых, снежных полос.

Директор по качеству и сертификации УЗГА Андрей Дорофеев в ноябре анонсировал первый полет опытного образца "Ладоги" в середине 2026 года. Также в этом году ожидается сертификация двигателя для "Ладоги" - ТВ7-117СТ-02, говорил Дорофеев, слова которого приводились в сообщении Росавиации. Получение сертификата типа на самолет было запланировано на 2029 год. В соответствии с Комплексной программой развития авиаотрасли, утвержденной в 2024 году (в этом году ожидается ее новая редакция), поставка первых 35 самолетов "Ладога" предполагалась с 2028 года, всего до 2030 года планировалось построить 105 таких машин.