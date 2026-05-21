Поиск

Лавров в пятницу примет участие во внешнеполитических слушаниях в Перми

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 мая примет участие международных внешнеполитических слушаниях в Перми, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"22 мая в городе Пермь министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие во Вторых международных внешнеполитических слушаниях, которые посвящены выдвинутой президентом нашей страны инициативе по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности, сотрудничестве на пространстве Евразия", - сказала она на брифинге в четверг.

Захарова уточнила, что в мероприятии примут участие "видные политические, общественные деятели, дипломаты, представители деловых кругов из десятков стран мира".

"Также в этот день в Перми состоится выездное заседание комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом под председательством главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова", - добавила представитель МИД.

МИД РФ Сергей Лавров Пермь
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Участникам ПМЭФ впервые с 2021 года не нужно сдавать ПЦР-тесты

В Сызрани в результате атаки БПЛА пострадал жилой сектор

На учениях ядерных сил в РФ прошли мероприятия по приведению в готовность к пускам ракет

"Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

 "Автостат" сообщил о росте продаж подержанных легковых машин в апреле на 6,4%

Российские военные нейтрализовали в ночь на четверг 121 беспилотник ВСУ

Два человека погибли при атаке беспилотников на Сызрань

Три человека ранены после атаки дронов ВСУ в Белгородской области

Минобороны РФ доставило в Белоруссию ядерные боеприпасы в рамках учений
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2270 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9507 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов