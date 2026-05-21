Лавров в пятницу примет участие во внешнеполитических слушаниях в Перми

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел России Сергей Лавров 22 мая примет участие международных внешнеполитических слушаниях в Перми, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"22 мая в городе Пермь министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров примет участие во Вторых международных внешнеполитических слушаниях, которые посвящены выдвинутой президентом нашей страны инициативе по формированию архитектуры равной и неделимой безопасности, сотрудничестве на пространстве Евразия", - сказала она на брифинге в четверг.

Захарова уточнила, что в мероприятии примут участие "видные политические, общественные деятели, дипломаты, представители деловых кругов из десятков стран мира".

"Также в этот день в Перми состоится выездное заседание комиссии генерального совета партии "Единая Россия" по международному сотрудничеству и поддержке соотечественников за рубежом под председательством главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова", - добавила представитель МИД.