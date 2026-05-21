Поиск

МИД заявил, что любое использование активов РФ для помощи Киеву должно рассматриваться как финансирование терроризма

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия рассматривает использование доходов от управления замороженными российскими активами как финансирование терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прибыль от операций с российскими резервами обусловлена исключительно блокировкой средств, которые были де-факто изъяты у нашей страны в 2022 году без суда, без следствия, без какой-либо законной основы", - сказала она на брифинге в четверг.

Захарова также отметила: "Европейцы не скрывают, что доходы от управления замороженными российскими активами направляются не на социальные нужды, а преимущественно на поддержку киевской хунты".

Представитель МИД РФ подчеркнула, что "любое, прямое или косвенное, использование заблокированных российских активов" для оказания финансовой помощи Украине, а также "любое его кредитование за счет собственных средств должно рассматриваться как финансирование терроризма".

"Выделение финансовых средств на нужды органов государственной власти, вооруженных сил, специальных служб, правоохранительных органов, неонацистских батальонов, в том числе функционирующих в составе вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов Украины представляет собой прямое нарушение международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом", - добавила Захарова.

МИД РФ Мария Захарова Украина
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В регламенте Госдумы отразят нормы о недопущении конфликта интересов депутатов

Минпросвещения внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах

 Минпросвещения внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах

Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

 Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

Банкам рекомендовано проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм

Порядка 80% содержания поменялось в ЕГЭ с 2013 года

Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

 Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории в 11-м классе

Участникам ПМЭФ впервые с 2021 года не нужно сдавать ПЦР-тесты

В Сызрани в результате атаки БПЛА пострадал жилой сектор
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2273 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9508 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов