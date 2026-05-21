МИД заявил, что любое использование активов РФ для помощи Киеву должно рассматриваться как финансирование терроризма

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия рассматривает использование доходов от управления замороженными российскими активами как финансирование терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Прибыль от операций с российскими резервами обусловлена исключительно блокировкой средств, которые были де-факто изъяты у нашей страны в 2022 году без суда, без следствия, без какой-либо законной основы", - сказала она на брифинге в четверг.

Захарова также отметила: "Европейцы не скрывают, что доходы от управления замороженными российскими активами направляются не на социальные нужды, а преимущественно на поддержку киевской хунты".

Представитель МИД РФ подчеркнула, что "любое, прямое или косвенное, использование заблокированных российских активов" для оказания финансовой помощи Украине, а также "любое его кредитование за счет собственных средств должно рассматриваться как финансирование терроризма".

"Выделение финансовых средств на нужды органов государственной власти, вооруженных сил, специальных служб, правоохранительных органов, неонацистских батальонов, в том числе функционирующих в составе вооруженных сил, спецслужб и правоохранительных органов Украины представляет собой прямое нарушение международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма и международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом", - добавила Захарова.