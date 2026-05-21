Кремль заявил о готовности к разговору с Европой вместо тотальной конфронтации

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия готова к разговору с Европой вместо тотальной конфронтации, чем сейчас занимаются европейцы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Русские готовы к разговору. Мы считаем, что говорить всегда лучше, чем вести дело к тотальной конфронтации, а это - именно то, чем сейчас занимаются европейцы", - сказал Песков журналистам в четверг.

Он подчеркнул, что, если такая модальность поведения Европы изменится в пользу диалога, "мы это будем только приветствовать".