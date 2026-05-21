Песков сообщил о планируемом в четверг российско-белорусском мероприятии на высшем уровне

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в четверг состоится российско-белорусское мероприятие на высшем уровне, но пока не стал уточнять детали.

"Сегодня глава государства работает в Кремле, день насыщенный. У нас состоится совместное российско-белорусское мероприятие на высшем уровне. Совсем скоро мы вас будем информировать дополнительно", - сказал Песков журналистам в четверг.

По его словам, также в четверг в середине дня глава государства примет участие в церемонии вручения госнаград.

"Будут вручены звезды героев нашим героям, героям СВО. Будут награды, которые вручают посмертно, к сожалению. И также многие достойные наши сограждане сегодня получат ордена и медали из рук главы государства", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, президент проведет ряд двусторонних встреч, в том числе пообщается по телемосту с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.