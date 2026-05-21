Поиск

Песков сообщил о планируемом в четверг российско-белорусском мероприятии на высшем уровне

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в четверг состоится российско-белорусское мероприятие на высшем уровне, но пока не стал уточнять детали.

"Сегодня глава государства работает в Кремле, день насыщенный. У нас состоится совместное российско-белорусское мероприятие на высшем уровне. Совсем скоро мы вас будем информировать дополнительно", - сказал Песков журналистам в четверг.

По его словам, также в четверг в середине дня глава государства примет участие в церемонии вручения госнаград.

"Будут вручены звезды героев нашим героям, героям СВО. Будут награды, которые вручают посмертно, к сожалению. И также многие достойные наши сограждане сегодня получат ордена и медали из рук главы государства", - сказал представитель Кремля.

Кроме того, президент проведет ряд двусторонних встреч, в том числе пообщается по телемосту с губернатором Ульяновской области Алексеем Русских.

Дмитрий Песков Белоруссия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В регламенте Госдумы отразят нормы о недопущении конфликта интересов депутатов

Минпросвещения внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах

 Минпросвещения внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах

Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

 Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

Банкам рекомендовано проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм

Порядка 80% содержания поменялось в ЕГЭ с 2013 года

Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

 Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории в 11-м классе

Участникам ПМЭФ впервые с 2021 года не нужно сдавать ПЦР-тесты

В Сызрани в результате атаки БПЛА пострадал жилой сектор
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2273 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9508 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов