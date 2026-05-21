Кремль заявил, что тема Украины затрагивалась на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Китай готов помочь выйти на траекторию мирного урегулирования конфликта на Украине, эта тема затрагивалась на переговорах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Тема Украины, действительно, затрагивалась. Китай, действительно, готов приложить усилия с тем, чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования. Мы признательны нашим китайским друзьям за это, - заявил Песков в четверг журналистам.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе переговоров китайский план урегулирования на Украине, о котором говорили в 2023 году, и не выдвигала ли китайская сторона новых инициатив, Песков сказал: "Этот план не обсуждался".