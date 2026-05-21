Поиск

Кремль заявил, что тема Украины затрагивалась на переговорах Путина и Си Цзиньпина

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Китай готов помочь выйти на траекторию мирного урегулирования конфликта на Украине, эта тема затрагивалась на переговорах президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Тема Украины, действительно, затрагивалась. Китай, действительно, готов приложить усилия с тем, чтобы помочь выходу на мирную траекторию урегулирования. Мы признательны нашим китайским друзьям за это, - заявил Песков в четверг журналистам.

Отвечая на вопрос, обсуждался ли в ходе переговоров китайский план урегулирования на Украине, о котором говорили в 2023 году, и не выдвигала ли китайская сторона новых инициатив, Песков сказал: "Этот план не обсуждался".

Дмитрий Песков Китай Украина Си Цзиньпин Владимир Путин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

В регламенте Госдумы отразят нормы о недопущении конфликта интересов депутатов

Минпросвещения внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах

 Минпросвещения внедрит с нового учебного года трехуровневую систему оценки поведения в школах

Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

 Кремль не видит рисков для обеспечения страны топливом из-за атак БПЛА

Банкам рекомендовано проверять происхождение вносимых клиентами крупных сумм

Порядка 80% содержания поменялось в ЕГЭ с 2013 года

Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

 Банкротами в I квартале стали 153,9 тысячи россиян

Рособрнадзор не планирует вводить обязательный устный экзамен по истории в 11-м классе

Участникам ПМЭФ впервые с 2021 года не нужно сдавать ПЦР-тесты

В Сызрани в результате атаки БПЛА пострадал жилой сектор
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2273 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9508 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов