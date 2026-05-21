В контексте совместных ядерных учений с Белоруссией Песков назвал любые учения сигналом

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Любые военные учения являются сигналом, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков на фоне сообщений о совместных российско-белорусских ядерных учениях.

Его спросили на брифинге, являются ли эти учения "неким сигналом Европе и НАТО".

"Любые учения являются частью военного строительства и любые учения являются сигналом", - ответил он.

Совместные с Белоруссией учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях угрозы агрессии проходят с 19 по 21 мая. Минобороны России сообщило 21 мая, что в ходе учений ядерные боеприпасы доставлены в полевые пункты хранения ракетной бригады в Белоруссии.

"Личным составом ракетного соединения Республики Беларусь выполняются учебно-боевые задачи получения специальных боеприпасов для оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М", снаряжения ими ракет-носителей и скрытного выдвижения в назначенный район для подготовки к проведению пусков", - сообщило российское ведомство и распространило кадры этапа учений ядерных сил на территории Белоруссии.